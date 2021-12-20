İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Hasanpaşa HalkKütüphanesi taşınarak,Kadeş Barış Meydanı’nda tahsis edilen binada hizmet vermeye başladı.

Çorum Belediyesi tarafından 15 yıl süreyle tahsis edilen Kadeş Barış Meydanındaki binanın tadilat ve tefrişat işleri yapılarak, taşınma işleri tamamlanmış ve 20/12/2021 tarihinden itibaren Hasanpaşa Halk Kütüphanesi yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır.

Okuyucunun talebi ve Valilik Makamının onayı ile Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’nin önümüzdeki dönemde 7 gün 24 saat aralıksız olarak okuyucuya hizmet vermesi planlanıyor. İlimizde en çok kitabı ve okuyucusu olan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri tarafından hizmet sunulan kütüphaneler arasında 7 gün 24 saat hizmet sunan Türkiye’deki tek kütüphane olacak.

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak Çorum İl merkezinde5 tane ve ilçelerimizde 15 tane kütüphane ile okuyucuya hizmet sunuluyor.