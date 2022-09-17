Hasanpaşa Sokaklar’da dönüşüm başlıyor

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklar'da kentsel dönüşüm başlatıyor. Kentsel dönüşümün uygulanmasıyla Hasanpaşa Sokaklar yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklar Revizyon İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, AK Parti İl Başkan Vekili Emre Turan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı meclis üyeleri ve Hasanpaşa Sokaklar sakinleri katıldı.

Toplantıda Hasanpaşa Sokaklar'daki kentsel dönüşümle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, revizyon imar planının Hasan Paşa 1-2-3 ve 4 nolu sokaklara cepheli 915 nolu yapı adasının bir kısmını 916 ve 917 nolu yapı adalarının ise tamamını kapsadığını söyledi.

'REVİZYON PLANININ ALANI 32 BİN METREKARE'

Revizyon imar planı alanının 32 bin metrekare olduğunu aktaran Başkan Aşgın, "Alanda bulunan binalar 1970 ile 1980’li yıllarda kooperatifler aracılığıyla inşa edilmiştir. Alanda 39 bina, 266 hane bulunmakta ve yaklaşık 810 kişi yaşamaktadır. Alanın tamamı özel mülkiyettir. Revizyon imar planına konu Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokaklar İmar ve İskan Bakanlığı tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi olarak planlanmış olup, Blok Nizam 4 Kat Konut Alanı olarak planlı bulunmaktadır. Mevcutta 266 daire bulunmakta" dedi.

'BİNALAR 6 KAT OLACAK'

Plan kapsamında oluşturulan parsellerde yapılacak binalara revizyon imar planıyla 4 kattan 6 kata çıkardıklarını ifade eden Aşgın, "1970 ile 1980’li yıllarda kooperatifler aracılığıyla inşa edilmiş olan mevcut yapıların günün koşullarına uygun olarak yenilenmesini sağlamak, 2. ve 3. derece deprem kuşağında olmamız nedeniyle muhtemel depremlere karşı önlemler almak, yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talepler, 2 bin 500 m2 üzeri risk teşkil eden alanlar için vermiş olduğumuz yüzde 20’lik yoğunluk artışı sözümüz. Revizyon imar planıyla bölgeyi 4 kattan 6 kata çıkarıyoruz. Yaklaşık 480 daire olacak. Mevcutta 266 daire var. İsteyenlerin zemin katlarında ticari birimler yapmasını sağlıyoruz. Şuan burada aradaki yollar 10 metre. 10 metre yol olmaz dedik, trafik olur dedik. Ara yolları da 2 metre büyüterek 12 metre yaptık. Hayırlı olsun. Bu bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu bölgeye bizim vefa borcumuzda vardı. Hayallerinizin üzerinde, sizi taleplerinizin üzerinde, sizi sizden fazla düşünen bu kadroların gereğini yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

MİMAR SİNAN SAKİNLERİNE MÜJDE

Kentsel dönüşümle ilgili Mimar Sinan Mahallesi sakinlerine de müjde veren Aşgın, görselleri hazırladıklarını, en kısa sürede mahalle sakinleri ile toplantı yapacaklarını kaydetti.

'İMARDA REVİZYON TALEBİ İLE GELENLER EN AZ 2 BİN 500 METREKARE ARSAYI SAĞLAYACAKLAR'

Eskiyen ve riskli binalarla ilgili ilke kararı aldıklarını vurgulayan Aşgın, "Bize kentsel dönüşümle ilgili olarak, imarda revizyon yapma talebi ile gelenler en az 2 bin 500 metrekare arsayı sağlayacaklar. Eski olduğuna dair, depreme dayanıklı olmadığını Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne müracaat ederek kentsel dönüşüm kararını alırlarsa aynen burada yaptığımız gibi yüzde 20 emsal artışını herkese verme taahhümüz var." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 16:43