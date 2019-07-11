‘Hasanpaşa’ya doktor istiyoruz’

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Hasanpaşa Semt Polikliniği’nde doktor sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.



Polikliniğin kaderine terk edildiğini belirten Muhtar Hasan Belli, mahalle sakinlerinin istek ve şikayetleri doğrultusunda Hasanpaşa Semt Polikliniğinde yaptığı inceleme sonunda Ortopedi, Cildiye, Genel Cerrahi, Üroloji ve Çocuk Hastalıkları branşlarında hiç doktor olmadığını, Göz Hastalıkları Bölümüne ayda 6 gün, Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğinde ayda 4 gün doktor verilmesinin çok yetersiz olduğunu ve mağduriyet doğurduğunu söyledi.



KBB polikliniğinde muayene olan bir hastanın, odyometri cihazı da poliklinikten götürüldüğü için ölçüme başka hastanelere gitmek zorunda bırakıldığını kaydeden Muhtar Belli, cihazın acilen Hasanpaşa Semt Polikliniğine kazandırılmasını istedi.

43 bin nüfuslu mahallede yüksek hasta potansiyelinin olduğunu ve Hasanpaşa Semt Polikliniğinin eski canlılığına kavuşturulması için yetkililerin hızlı ve isabetli kararlar almaları gerektiğini vurgulayan Belli, “Mahalle sakinlerimiz bu durumdan oldukça rahatsız ve şikayetçi. Vatandaşlarımız poliklinik sorununun bir an önce çözülmesini, doktor sayısının artırılmasını ve gün sayısı az olan branşların da günlerinin artırılmasını istiyorlar.” dedi.



Hasanpaşa Semt Polikliniğinin bölgedeki ticari hareketliliğe de etki ederek esnafları da olumsuz etkilediğini dile getiren Muhtar Hasan Belli, Gülabibey Mahallesi halkı olarak kısa sürede olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 21:49