Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer koronavirüse yakalandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yaptıran Haşim Eğer, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer koronavirüse yakalandı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer koronavirüse yakalandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yaptıran Haşim Eğer, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.