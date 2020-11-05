Haşim Eğer koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer koronavirüse yakalandı.

Haşim Eğer koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer koronavirüse yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yaptıran Haşim Eğer, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.

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