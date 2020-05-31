Hasret bitti

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süre kapatılan Çorum Oto Pazarı, kontrollü normalleşme adımları kapsamında önceki gün yeniden açıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararı doğrultusunda iki ay önce kapatılması kararlaştırılan Oto Pazarı, alınan tedbirler ışığında yeniden hizmete sunuldu.

Salgın öncesi, son olarak 14 Mart 2020 tarihinde kurulan Oto Pazarı, 10 haftalık aradan sonra otomobil tutkunlarıyla buluştu.

İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı’nda alınan tedbirleri anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ticari hayatın yeniden canlanması için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Çorum Oto Galericiler Sitesi yanındaki pazar alanında yapılan düzenlemelerden de bahseden Başkan Aşgın, “Pandemiyle mücadele kapsamında gerekli tedbirleri almak suretiyle oto pazarımızı tekrar faaliyete geçirdik. Pazar yerindeki 265 araçlık kapasiteyi ikiye bölüyoruz. Sıra numaralarının yer aldığı pazarda vatandaşlarımız satışa sunacakları araçları tek haneli yerlere çekecekler. Çift numaralar ise boş kalacak. Pazar girişinde tüm vatandaşlarımızın ateşi ölçülmeye devam edecek ve hijyen kitlerimiz hazır olacak. Ellerin tutuşulduğu pazarlık görüntüleri de artık olmayacak” diye konuştu.

Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık da Oto Pazarı’nın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.