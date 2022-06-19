EROL TAŞKAN

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Eğitim İş Sendikası’nın Diyarbakır Anneleri’ne destek veren 7 üyesini disipline sevk ettiğini belirtiği açıklamasında, “Hastalıklı zihniyetinizi kınıyoruz.” dedi.

Diyarbakır HPD binası önünde PKK’nın dağa kaçırdığı evlatlarını geri almak için eylem yapıp nöbet tuttuğunu hatırlatan Şanal, Eğitim İş Genel Başkanı’nın, "Kuran Kursları bin yıl öncesinin çağ dışı öğretilerini ezberlemeyi eğitim sayıyorlar" sözüne vurgu yaparak, ellerine geçirdikleri her fırsatta milli ve manevi değerleri hedef aldıklarını söyledi.

Çorum Diyanet Sen Şube Başkanı Şanal, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

“PKK’nın terörist devşirmek amacıyla çocuk yaşta dağa kaldırdığı evlatlarını kurtarmak için HDP önünde eylem yapan Diyarbakır Anneleri’ne destek oldukları için 7 üyesini disipline sevk ederek ihraç eden Eğitim İş Sendikası, eline mikrofon geçtiği anda dini, milli ve manevi değerlerimizi hedef almaktadır. Vatan Millet sevgisiyle büyüyecek ahlaklı imanlı nesiller yetişmesinden rahatsız olan Eğitim İş Sendikası’nın Genel Başkanı’nı "Kuran Kursları bin yıl öncesinin çağ dışı öğretilerini ezberlemeyi eğitim sayıyorlar" ifadesi ve nefret söylemi sebebiyle şiddetle kınıyoruz. Asıl çağdışı zihniyet sizin zihniyetinizdir. Sizin hedefiniz yalnızca ‘İslam Dini’dir. Matematik Kimya Astronomi ilimleri antik çağ döneminden bu günlere gelmiştir. Bu ilimler de size göre çağ dışı değil mi? Şunu unutmayın! Sizin hastalıklı zihniyetinize asla fırsat vermeyeceğiz. Diyanetimize ve Kur’an Kurslarımıza sizin yobaz, gerici beyinleriniz dünya döndükçe zarar veremeyecektir.”