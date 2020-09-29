 Hastane bahçesine 750 metre asfalt

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 750 metre uzunluğunda asfalt yol yapılıyor.

Yol yapım çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başhekim ve ilgili birim müdüründen çalışmayla alakalı bilgi aldı. Başkan Aşgın,"Hastanemizin yerleşkesi içerisinde bir yol problemi olduğu bize bildirildi. Doğrudan Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde olmasa bile hemşehrilerimizin sağlığını, huzurunu, refahını etkileyen bir talebi geri çeviremezdik. Bir an önce bu talebi programımıza aldık ve yaklaşık 750 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki hastanemizin arka tarafında bulunan yolda kazı çalışmasını başlattık. Sağlam bir dolgu yapmak suretiyle asfaltını da atarak bu yolumuzu kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız." dedi.

Daha önce hastane bahçesine 3 bin 600 metre kare otopark alanı yaptıklarını hatırlatan Aşgın, " Gerek otopark, gerek yol, gerekse peyzaj ve çevre düzenlemesi anlamında hastanemize gerekli desteği veriyoruz. Bugüne kadar her daim hastanemizin destekçisi olduk; bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



