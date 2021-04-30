Hastane kantini ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Acil Servis önü otopark yanındaki 226 m² kapalı, 77 m² sundurma yarı kapalı ve 515 m² açık olmak üzere toplam 818 m² alanın tüm kaba inşaat ve ince işler uygulama projelerine uygun olarak yapım işleri karşılığında kantin-kafeterya imalatı ile kantin-kafeteryanın işletme gerekliliklerini ve kiralayabilme şartlarının yüklenici tarafından sağlanarak Kantin-Kafeterya olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması ve bu süre sonunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredilmesi işi 18/05/2021 Salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği'nde ihale edilecektir.

İhale Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda 18/05/2021 tarihinde saat:14:00’de İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

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