Hastane marketi Pazar günü de açık olacak

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastane marketi ile ilgili yeni bir karar aldı.

Alınan karar ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde faaliyet gösteren marketin hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için Pazar günleri de saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olmasına karar verdi.

17 günlük tam kapanma kapsamında marketler Pazar günü kapalı tutulurken, Çorum’da hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması için hastane marketi Pazar günleri istisna kapsamında değerlendirildi.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada;

“Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binası 1. katında bulunan kiralama yolu ile market olarak faaliyet gösteren A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile çalışan personelin mağdur olmamaları adına tam kapanma kapsamında zincir marketler için belirlenen tedbirler konusunda istisna kapsamında değerlendirilmesine ve haftanın Pazar günleri de dâhil olmak üzere 10:00-17:00 saatlerinde açık olmasına karar verilmiştir” denildi.

ALKOL SATIŞI OLMAYACAK

Toplantıda ayrıca tekel bayileri ile ilgili karar alındı.

Alınan karar ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, bakkal market, büfe vb. yerlerde de alkol ürünü satışı yapılamayacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 19:22