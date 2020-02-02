Çorum'da basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastane önüne yapılması planlanan üst geçit projesine ilişkin; "'Hastane önüne üst geçit yaptırmam" dedi

Hastane önüne yapılacak üst geçidin hata olacağını aktaran Ceylan, hastane önüne köklü bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek; "Hastanenin önündeki olayı tamamen çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bunun hatası bizde ve şahsımda. Bunu kabul ediyorum. Bir an önce altgeçide başlamamız gerekiyor." ded Her şeyi bitti. Bu hafta başlayacağız dediler. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Çünkü bir canın kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Bu hafta içerisinde de durakların yeri değişecek. Bu kısmi bir çözüm. Esas çözüm orada Burunçiftlik gibi yapmamız gerekiyor. Hastane önünde üst geçit temeli atılmıştı. Biz onu durdurduk. Hastanenin önüne bir Çorum’un 9. harikasını yaptırmam. 8.’yi biliyorsunuz. Hastanenin önüne üst geçit olur mu? Normal adam çıkamıyor. Hasta nasıl çıkacak? Orasına köklü çözüm alt geçit olacaktır. Sungurlu’ya yaptık ama kimse kullanmıyor”diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 19:59