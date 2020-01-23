Hastane önüne yapılacak üst geçit projesini karayolları hazırlıyor

FATİH BATTAR

2020 İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum’da son günlerde sıkça kazaların arttığı ve ölümlerin yaşanması nedeniyle hastane önüne yapılacak üst geçit projesinin son durumunu gündeme getirdi.

Toplantıya katılan Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, daha önce Çorum Belediyesi ile bir proje hazırlandığını ancak daha sonra projenin iptal edildiğini ve şu anda hastane önüne yapılacak çalışma ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir proje hazırladığını söyledi.

Çorum’da kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulu 1.toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum’da 2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 308 adet yatırım projesi olduğunu belirterek; “Bu projelerin toplam tutarının 4 milyar 482 milyon TL, 2019 nakdi harcama tutarı 416 milyon TL, nakdi gerçekleşme oranı ise %62’dir.” dedi

Toplantıda ilk sunumu yapan Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, son günlerde hastane önünde yaşanan kazalardan dolayı hastane önüne bir an önce yaspılması gereken üst geçit projesi ile ilgili projenin genel müdürlükte olduğunu ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün o bölge ile ilgili ciddi bir proje hazırladığını söyledi.

Yılan hikayesine dönen Çorum-İskilip yolu hakkında da bilgi veren Kobya, 2019 yılında 59 milyon TL’lik imalat yapıldığını ve 2020 yılında da Haramidere Köprüsü’ne kadar yolun tamamlanması planlandığını ifade etti.

DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri ise DSİ’nin Çorum’da toplam 1 milyar 276 milyon TL tutarında 65 projesinin olduğunu belirterek, 65 projeden 54’ünün tarım, 1 tanesinin enerji ve 10 tanesinin ise hizmet projesi olduğunu kaydetti.

2019 yıl sonu itibariyle 65 projeden 9 tanesinin bittiğini aktaran Diri, 22 projenin devam ettiğini, 5 projenin ihale aşamasında olduğunu, 29 projenin ise ihale edileceğini söyledi.

Diri konuşmasında sulama, taşkın koruma ve gölet projelerinin son durumları hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdi.

Toplantının devamında Hitit Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Tokat Vakıflar Müdürlüğü, Milli Eğitim, İller Bankası, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü ve AFAD Çorum’daki kamu yatırımların durumu hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 20:22