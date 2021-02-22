Hastane ve İskilip Kavşağı’nı inceledi

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tünel Açılış törenin ardından Çorum-İskilip yolu ile hastane önüne yapılması planlanan proje ile ilgili bilgi aldı.

İskilip yolu projesi ve hastane önüne düşünülen proje hakkında Bakan Karaismailoğlu’na bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum-İskilip yolu 2.kilometresinde çevre yolunun bulunduğu noktada seviyeli kavşak projesinin bir elzem olduğunu belirterek; “Çevre yolu şehir içerisinde kaldı. Karşı tarafta kalan mahallemiz 100 bin nüfusa sahip. Her gün oralarda problemimiz oluyor. Osmancık Köprüsü- İlim Yayma Kavşağı’nda da çok fazla sıkışıklıklar oluyor. Samsun’dan-Ankara’ya gidenler burada çok fazla sıkıntı yaşıyorlar.” dedi

Hastane önünde ise sık sık kazaların yaşandığını hatırlatan Aşgın, dalma kavşak projesi ile Ankara yolunda kazaların da önüne geçileceğini ifade etti.

Projeleri yerinde gören ve değerlendiren Karaismailoğlu, her iki projenin de değerlendirildiğini söyledi.