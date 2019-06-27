Hastane yenilendi ancak...

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına taşındığından bu yana bazı branşlardaki hekim ihtiyacı bir türlü giderilemedi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Hematoloji ve Romatoloji gibi branşlarda, koca hastanede tek bir hekim bile yok” diye konuştular.

Çocuk Hastalıkları Polikliniği ve Radyoloji Bölümü’ndeki uzman ihtiyacının da hala giderilemediğine işaret eden vatandaşlar, yaşadıkları çaresizliğe dikkat çekerek 4-5 ay sonrasına ultrason sırası verilmesine tepki gösterdiler.

Fiziki mekan ve teknik altyapı bakımından yeterli olmasına karşın Göğüs Cerrahisi ve Onkoloji gibi önemli branşlarda tek uzmanla hizmet verilmeye çalışıldığını belirten vatandaşlar, hastalar ve hasta yakınlarının yaşadıkları çileye çare bulunmasını istediler.

Nükleer Tıp alanında da uzman ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan vatandaşlar, söz konusu branşta yapılan geçici görevlendirmelerden istenilen verimin alınamadığını öne sürdüler.

Öte yandan uzman hekim ihtiyacının Tıp Fakültesi eğitimini de olumsuz etkileyebileceği, yeniden bir planlama yapılmaması halinde üniversite hocalarının poliklinik saatlerini azaltmak zorunda kalabilecekleri belirtildi.

Çevre illerden gelen hasta sayısındaki artışla birlikte hastanede oluşan yoğunluğun sıkıntıları daha da artırdığının altını çizen vatandaşlar, sağlıkta kalitenin sürdürülebilir olması açısından acilen gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ettiler.

Vatandaş şikâyetlerini önemseyen, gözlem ve tespitlerde bulunan sağlık yöneticilerininse, dile getirilen sorunların çözümü için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 13:12