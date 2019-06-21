Hastanede çamur çilesi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan otopark problemi devam ediyor.

Hastanede çamur çilesi

RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan otopark problemi devam ediyor.
Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren sürücüler, hastane bahçesindeki toprak sahanın yağışla birlikte adeta çamur deryasına dönüştüğüne dikkat çektiler.
Araçlarını söz konusu alana park etmek zorunda kalan hastalar ve hasta yakınlarının büyük bir çile yaşadığını vurgulayan vatandaşlar, “Çamura batan araçlarımızı çekici yardımı ile kurtarmak zorunda kaldığımız dahi oluyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti ifade ettiler.
Toprak zeminli park yerinden kaynaklanan kirliliğin sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilediğine işaret eden sürücüler, bu alana aracını bırakmak durumunda kalan vatandaşların ayakkabılarından taşınan çamur ve tozun hastanede hijyen problemine yol açabileceğini kaydettiler.
Yetkililere seslenen sürücüler, yaşanan problemin ortadan kalkması için hastane çevresindeki açık otopark alanının genişletilmesi ve gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 11:43
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YORUMLAR
fatih
fatih - 2 saat Önce

yeni başkan binalinin derdine düştü şimdiden çorumu unuttu.

MURAT
MURAT - 1 saat Önce

AÇILIŞTAN, KUTLAMADAN FIRSAT KALIRSA BAKACAKLAR İNŞALLAH. İSTANBULUN İŞİNE BAKANA KADAR KENDİ MEMLEKETİNİZİN İŞİNİ GÖRÜN.

Ahmet
Ahmet - 3 saat Önce

Yav Allah aşkına şu hastanenin etrafını düzenleyecek asvaltlayacak bir babayiğit yok mu yav.Fotoğrafları Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderelim ki.O da bilsin görevini yapmayanları gerekeni yapsın.2019 da hastanenin dışının haline bak.Rezilliğin danişkası.Yazıklar olsun görevini yapmayanlara.Vatandaşa bu eziyetleri yaşatanlara.

Ali
Ali - 3 saat Önce

Hastanenin etrafını düzenlemek asvaltlamak bu kadar zor mu yav.Yetkililer gorevinizi yapın.Vatandaşın isyan ediyor.Duyan yok mu?

Söz Bir.....
Söz Bir..... - 2 saat Önce

MaşAllah, maşAllah,
Burası hastane bahçesi ve modern çağın gereklerine cevap veren bir hastane olduğunu düşünüyorum..Hastane otoparkları son derece düzenli ve hijyen olmak zorundadır. Bu durumda Yaz kış burada hijyen diye bir şey bekleme. Bu hastaneyi yapanlar, arpasını, buğdayını aldılar, otoparkı da kaderine terk ettiler. Memlekette kum mu kalmadı, geçici olarak kum serilse, yine faydası olurdu.
Yazıklar olsun.Belediyenin acilen bu otoparkı düzene koymak ve asfalt yapmak zorundadır.
Bu durum Çorum'a hiç yakışmıyor.Çoruma yakışan acilen asfalt yapmak..

Tuncay
Tuncay - 1 saat Önce

Gerçekten rezalet, yaz döneminde iken bir an önce çözüm üretilmeli. Hastane talep etse Belediye bir iki güne asfalt yapar çözer bu işi. Hastane sonra ödesin Belediyeye faturasını, ihaleye bile gerek kalmaz. Etrafına biraz peyzaj, birkaç da bank ile çardak koydu mu mis gibi olur.

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