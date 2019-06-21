Hastanede çamur çilesi

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan otopark problemi devam ediyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren sürücüler, hastane bahçesindeki toprak sahanın yağışla birlikte adeta çamur deryasına dönüştüğüne dikkat çektiler.

Araçlarını söz konusu alana park etmek zorunda kalan hastalar ve hasta yakınlarının büyük bir çile yaşadığını vurgulayan vatandaşlar, “Çamura batan araçlarımızı çekici yardımı ile kurtarmak zorunda kaldığımız dahi oluyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti ifade ettiler.

Toprak zeminli park yerinden kaynaklanan kirliliğin sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilediğine işaret eden sürücüler, bu alana aracını bırakmak durumunda kalan vatandaşların ayakkabılarından taşınan çamur ve tozun hastanede hijyen problemine yol açabileceğini kaydettiler.

Yetkililere seslenen sürücüler, yaşanan problemin ortadan kalkması için hastane çevresindeki açık otopark alanının genişletilmesi ve gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 11:43