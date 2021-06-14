Hastanede cenazeler karıştı iddiası!

FATİH BATTAR

Çorum bugün 3 yaşındaki çocuk ile yenidoğan çocuğun cenazeleri hastanede karıştı.

İddialara göre 3 yaşındaki Yunus Emre İpek ve yeni doğan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yenidoğan çocuğun ailesi cenazeyi almak için hastaneye geldi ancak aileye 3 yaşındaki Yunus Emre İpek’in cenazesi verildi.

Ardından çocuklarının cenazesini almak için hastaneye gelen 3 yaşındaki Yunus Emre İpek’in ailesi çocuklarının hastanede olmadığını öğrenince şok yaşadı. Yenidoğan çocuğun kendilerine ait olmadığını belirten aile çocuklarının kime verildiğini öğrenmek isteyince aile ikinci bir şok yaşadı. Hastane yönetimi ailenin imzası olmadan çocuklarının kimseye verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine karakola giderek şikayetçi olan aile çocuklarının Çiftlik Mezarlığı’nda gömüldüğünü öğrendi. Savcılık izniyle aile Çiftlik Mezarlığı’na giderek Yunus Emre’yi gömüldüğü yerden çıkardı. Yenidoğan çocuğun ailesi de çocuklarının başka aileye verildiğini öğrenince onlar da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

3 yaşındaki Yunus Emre İpek ve yenidoğan çocuk Çiftlik Mezarlığı’ndan alınarak Ulumezarlık’ta yeniden toprağa verildi.

İki aile de yapılan hatadan dolayı suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.