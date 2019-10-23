Hastanede çevre düzenlemesi

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Çorum’da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan şiddetli fırtına sonucu zarar gören hastane dış cephe yalıtımı onarılırken hasar gören diğer kısımlar da tamir edildi.



Çorum Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen otopark genişletme çalışmaları dahilinde ise zemin düzenlemesine başlandı.

Yağışlar başlamadan otopark alanını asfaltlamayı planlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, park yeri ihtiyacının çözümü hususunda önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklar.