Hastanede müze ve kütüphane açıldı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kütüphane ve Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi süresinde çok yoğun günler yaşadıklarını ifade ederek, “Hem ülkemizin hem ilimizin sağlık sisteminin gücü sayesinde bu süreci inşallah atlatacağız. Bu süreci atlatırken de normal işlerimizi bir taraftan yapmaya çalışıyoruz. Çorum’da geçmişten günümüze sağlıkla ilgili verileri toplayarak hem bugünün bir özetini çıkarmak hemde bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için ufak bir sergi alanı oluşturduk. Geçmişten günümüze fotoğrafları ve makineleri toplamaya çalıştık. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin buralara bakarak bir nostalji yapmasını ve bugünki sağlık sistemimizin kuvvetini bir kez daha anlamamızı sağlar diye düşünüyoruz.

‘TIP FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK’

Hastanemizde Tıp Fakültesi öğrencilerimiz var ve 4. sınıftan itibaren eğitimlerine burada devam ediyorlar. Biz bu katı mümkün olduğunca öğrencilerimiz için eğitim öğretime ayırmaya çalıştık. Her yıl öğrenci sayısı artacak ve 2 yıl sonra bu katta yaklaşık 400 öğrencimiz sürekli eğitim görecek. Kütüphanede bir ihtiyaç. Desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüze ve yapımını üstlenen Fatih Şahinbaş kardeşimize teşekkür etmek istiyorum. Kütüphanemiz şuan için 30 öğrenci kapasitelidir. İmkan olursa 24 saat üzerinden çalıştıracağız. Ayrıca hastanemize birde floroskopi cihazı kazandırdık. Yaklaşık 500 bin lira maliyetli bir cihazdır. Köklü her hastanede olması gereken bir cihazdır. Çevre illerimizde dahiliye, pediyatrik cerrahi, kadın doğum gibi birçok bu hizmetten faydalanacak. Bu cihazın gelmesinde katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı da konuşmasında Dr. Rıfat Patır’ın Çorum’da sağlık hizmetlerine büyük emekleri olduğunu belirterek, “Kendisini hiçbir zaman unutamayacağız” ifadelerini kullandı.

‘HASTANEMİZ ALTYAPI VE YETKİNLİK OLARAK GELİŞİYOR’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise yaptığı konuşmada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çorum’un ve bölgenin sağlık ihtiyacını karşılamak için sadece yetkinlik olarak değil altyapı olarak da kendisini geliştirdiğini söyledi.

Hastanenin yapılmasında ve günümüze getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine devam eden Rektör Öztürk, “Gerçekten hastanemiz büyük başarılara imza atmakta. Türkiye’de ki yetkinlik alanları olarak da özel konumunu her geçen gün yükseltmektedir. Hocalarımızın da öğrencilerimizin de bu yükselişe katkıları büyük. Kütüphaneyi gençlerimiz için bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Özellikle sağlık alanında binden fazla kitabımızı buraya taşıdık. Elektronik veri tabanlarımız öğrencilerimizin parmaklarının uçlarında. Bilgisayar donanımı hazır. Çorum’a Hitit Üniversitesi’ne, tıp eğitimi almaya gelen gençlerimiz gayet yetkin bir alanla buluşmuş olacaklar. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PANDEMİDE YAPTIKLARI İLERİDE TARİH KİTAPLARINDA YER ALACAK’

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise sözlerine “Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz” sözüyle başlayarak, “Bu açılış bana şunu hatırlattı: Yıl 1924 ve henüz Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmışız. Bu sırada bir taraftan düşman ile mücadele ederken diğer taraftan da şimdiki belediye binamız olan yeri bir kütüphane olarak hemşehrilerimizle sivil toplum örgütleri beraber inşaa etmişler. Büyüklerimiz bir tarafta yurt savunması diğer taraftan ilime ışık tutacak kütüphaneyi yapıyorlar. Yine bugünde aynı şeyi hissettim ben. Covid ile bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Bu cephenin en önünde ise sağlık çalışanlarımız yer alıyor. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanları nasıl anılıyorsa ileride yazılacak tarih kitaplarında bu dönemde Covid ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yaptıkları ve kaç tane şehit verdikleri bununla beraber ilme olan katkılarını yazacak. “Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz” diye bir kez daha dedirttiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.

‘SEVK SAYISINI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Açılışı töreninin son konuşmasını yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise hastanenin meşakkatli bir süreçle başladığını ancak tamamlanarak bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

Çorum’dan sevk sayısını en aza düşürmek hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Çünki ben onların diğer illerde ne kadar zorluk çektiklerini biliyorum. Floroskopi cihazımızda hatırı sayılır oranda sevk sayısını düşürecek” dedi.

Çorum’da Tıp Fakültesi olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizden önce siyaset yapmış büyüklerimize teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.

Pandemi döneminde medeniyetin beşiği denilen ülkelerde yaşananları hatırlatarak sözlerine devam eden Ceylan, “İnşallah bu süreç Çorum’da Türkiye’de aynı zamanda dünyada da bir an önce sonuçlanır. Bu süreçte medeniyetin beşiği denilen Avrupa’da yaşanan manzaraları görünce Türkiye’nin sağlık sektöründe yaptığı reformlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Pandemi ile mücadele sürecinde sağlık çalışanları çok yıprandı. Göstermiş olduğunuz fedakarlıktan dolayı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Milletvekili Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından kütüphanenin yapılmasına katkı sağlayan Fatih Şahinbaş’a teşekkür plaketi verildi.

Tören kütüphane ve Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Müzesi’nin açılış kurdelelerinin kesilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 20:54