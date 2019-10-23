FATİH BATTAR

Çorum'da Temmuz ayında şiddetli yağış ve fırtınadan hasar gören Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı.

Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında şiddetli yağış ve fırtınadan ev ve iş yerlerinin çatıları, trafik levhaları ve cami minaresi uçarken çok sayıda ağaç da kökünden sökülmüştü. Fırtınadan en çok etkilenen yerlerden biri de hastane olmuştu. Dış cephe yalıtımları sökülen ve çatısında hasar meydana gelen hastanede tadilat çalışması başlatıldı.

Hastanenin hasar gören yerleri teknik ekip tarafından onarılırken, bakım, onarım ve tadilat çalışmasının 1 ay sürmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 19:22