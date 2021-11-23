Hastanedeki çiçekçi-bijuteri yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki hastane hizmet binası içerisinde zemin katta yer alan 20 m² alanın çiçekçi - bijuteri yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 01/12/2021 Çarşamba günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinde ihale edilecektir.

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