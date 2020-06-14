Hastaneye SOR-ÇÖZ birimi

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çözüm odaklı yeni bir birim açıldı. ‘SOR-ÇÖZ’ adı verilen birim, hastane bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Hastanedeki iş ve işlemlerle ilgili detaylı bilgi almak ve olası mağduriyetler karşısında en hızlı şekilde çözüme ulaşmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği SOR-ÇÖZ Birimi, hastane binası 1. katında hizmete girdi.

Konuyla ilgili olarak hastane yönetiminden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“SOR-ÇÖZ Birimi’nin görev alanı; hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulmasıdır.

1. katta faaliyet gösteren bu birime başvuran danışanlarımızın mağduriyetlerinin en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

SOR ÇÖZ; hasta memnuniyetinin ön planda olduğu, kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla hareket eden özel bir birim olarak hastanemizde yerini almıştır.

Hedefimiz, anında, etkili ve yerinde çözüm sunmaktır. Çözüm odaklı olmak; bir problemi, sorunu veya çatışmayı çözmek, stres ve zamanı yönetmek, öfkeyi kontrol etmek için gereken bir eylemdir. Buna dayanarak; güler yüzlü ve iletişim konusunda deneyimli birim personelinin gayretleri ile kısa zamanda çözülen sorunlar karşısında, hasta memnuniyetinin arttığı gözlenmektedir.

SOR-ÇÖZ Birimi’nde ulaşan tüm sorunlar değerlendirilip, aynı gün içinde kesin dönüş yapılmaktadır. Sorunu çözülen danışanlar ile yapılan görüşmelerde; birim personelinin görev alanları dahilinde, kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde açıklamalar yapılarak, çözümler üretilmekte ve kısa sürede olumlu geri bildirimler görülmektedir. Şu an poliklinik tarafında hizmet veren birimin, sayısının arttırılması planlanmaktadır.”