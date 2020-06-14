Hastaneye SOR-ÇÖZ birimi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çözüm odaklı yeni bir birim açıldı. ‘SOR-ÇÖZ’ adı verilen birim, hastane bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Hastaneye SOR-ÇÖZ birimi

RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çözüm odaklı yeni bir birim açıldı. ‘SOR-ÇÖZ’ adı verilen birim, hastane bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Hastanedeki iş ve işlemlerle ilgili detaylı bilgi almak ve olası mağduriyetler karşısında en hızlı şekilde çözüme ulaşmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği SOR-ÇÖZ Birimi, hastane binası 1. katında hizmete girdi.
Konuyla ilgili olarak hastane yönetiminden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“SOR-ÇÖZ Birimi’nin görev alanı; hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. 
1. katta faaliyet gösteren bu birime başvuran danışanlarımızın mağduriyetlerinin en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

SOR ÇÖZ; hasta memnuniyetinin ön planda olduğu, kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla hareket eden özel bir birim olarak hastanemizde yerini almıştır.
Hedefimiz, anında, etkili ve yerinde çözüm sunmaktır. Çözüm odaklı olmak; bir problemi, sorunu veya çatışmayı çözmek, stres ve zamanı yönetmek, öfkeyi kontrol etmek için gereken bir eylemdir. Buna dayanarak; güler yüzlü ve iletişim konusunda deneyimli birim personelinin gayretleri ile kısa zamanda çözülen sorunlar karşısında, hasta memnuniyetinin arttığı gözlenmektedir. 

SOR-ÇÖZ Birimi’nde ulaşan tüm sorunlar değerlendirilip, aynı gün içinde kesin dönüş yapılmaktadır. Sorunu çözülen danışanlar ile yapılan görüşmelerde; birim personelinin görev alanları dahilinde, kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde açıklamalar yapılarak, çözümler üretilmekte ve kısa sürede olumlu geri bildirimler görülmektedir. Şu an poliklinik tarafında hizmet veren birimin, sayısının arttırılması planlanmaktadır.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolu alarmı
Dolu alarmı
  1. OTOPARK