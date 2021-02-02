Hatalı parklar trafiği felç ediyor

RECEP MEBET

Çorum’un işlek caddelerinde yaşanan hatalı parklar trafik akışını felç etmeye devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin Gazi Caddesi ile kesiştiği köşeye park edilen otomobil dün trafik akışını alt üst etti.

Özel halk otobüslerinin çıkış noktasına bırakılan bir araç nedeniyle taşıt trafiği olumsuz etkilenirken Gazi Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Park halindeki otomobil nedeniyle yoldan geçemeyen halk otobüsleri ve peşindeki onlarca araç dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların meraklı bakışları altında yolu yeniden trafiğe açmaya çalışan görevli ekipler, Gazi Caddesi’nde oluşan yoğunluğu alternatif yollara yönlendirmeye çalıştılar.

Trafiği felç eden otomobil, sürücüsünün dakikalar sonra araç başına gelmesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Her iki cadde uzun bir uğraşın ardından yeniden trafiğe açılırken söz konusu güzergâhtaki uygunsuz parklar nedeniyle sık sık benzer manzaralar oluştuğunu hatırlatan vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 10:20