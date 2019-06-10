Hattuşa fotoğraflara yansıyacak

FATİH AKBAŞ

Boğazkale Kaymakamlığı Kadeş Barış Etkinlikleri kapsamında Hattuşa Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu düzenlenecek.

UNESCO tarafından belirlenen, Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği Listelerinin her ikisinde birden bulunan Türkiye’de ki tek yer olan Hitit Başkenti Hattuşa'nın turistik yönlerinin, doğal güzelliklerinin, sosyal yaşamı, el sanatlarının, zanaatkarlarının belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal bir görsel bellek oluşturmak amacıyla yapılacak olan yarışma sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümde yapılacak. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.

“Hattuşa Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu” 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak ve yarışmaya katılacak fotoğrafların Boğzazkale ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekiyor.

Yarışmaya başvuru kayıtları 21 Haziran Cuma saat 08.00'de başlayacak fotoğraf teslimi 23 Haziran Pazar günü saat 14.00'da sona erecek. Sonuçlar ve ödül töreni 23 Haziran Pazar günü saat 18.00’da yapılacak.

Yarışmanın seçici kurulunda ise şu isimler yer alıyor: Cihan Karaca (Efıap/G Fotoğraf Sanatçısı), Emre Bostanoğlu (Efıap Fotoğraf Sanatçısı), Egemen Umut Şen (Afıap Fotoğraf Sanatçısı), Şükrü Ağbal (Fotoğraf Sanatçısı), Erdal Baykara (Fotoğraf Sanatçısı)

Yarışma hakkında detaylı bilgiye Boğazkale Kaymakamlığı’nın web sitesinden ulaşmak mümkün.