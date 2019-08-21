'Hattuşa yem bitkileri üretim merkezi olacak'

Boğazkale ilçesinin yem bitkileri üretim merkezi olması için kaymakamlık tarafından çalışma yürütülüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'da yaşayan yöre halkının turizmin yanı sıra ilçedeki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla projeler hazırlandı.

Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle hazırlanan projeler kapsamında hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetlerinin artırılarak, yöre halkının turizm gelirlerinin yanı sıra farklı alanlardan da gelir elde etmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki tarım arazilerine yem bitkileri ekilmesi için teşvik veren kaymakamlık, üreticiler için silajlık mısır tohum desteği sağladı.

İlçede bin dönümden fazla alana silajlık mısır ekimi yapan üreticiler, hasadın ardından elde edilecek ürünü daha iyi muhafaza etmek ve pazarlayabilmek amacıyla kaymakamlığın teşvikiyle bir araya gelerek, yaklaşık 650 bin liralık paketleme makinesini satın alıp tüm çiftçilerin kullanımına sundu.

- "Sulanabilir arazi potansiyelini değerlendirmek istiyoruz"

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğazkale'nin tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında güçlü bir tarım potansiyeline de sahip olduğunu söyledi.

Özellikle Evci Göleti'nin faaliyete geçmesiyle Evci, Yenikadılı ve Kadıltürk köylerinin bulunduğu alanda yaklaşık 11 bin dönüm sulanabilir arazi olduğunu anlatan Ataman, "İlçede 20 bin dönümün üzerinde sulanabilir tarım arazisi bulunuyor. Köy ziyaretlerimizde, çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde maalesef bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini gördük." dedi.

Bu durumu olumlu manada değiştirmek adına çiftçilerin katılımıyla çeşitli toplantılar yaptıklarını ifade eden Ataman, bu kapsamda bölgenin en önemli geçim kaynaklarından hayvancılık konusunda olumlu etkisi olacağını düşündükleri yem bitkileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışmalar çerçevesinde bin dönümün üzerinde alana silajlık mısır ektiklerini belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık olarak çiftçilerimize yüzde 90 oranında silajlık mısır tohum desteği sağladık. Çiftçilerimizin özellikle yem bitkileri konusunda paketleme alanında yaşanan sıkıntıyı bizlerle paylaşmasının ardından gayretli birkaç arkadaşımızı bir araya getirerek neler yapacağımızı araştırdık. Kaymakamlık olarak arkadaşlarımızı teşvik ederek imece usulüyle silaj paketleme makinesini ilçemize kazandırdık. Bu yıl yaptığımız değerlendirmeler olumlu çıkarsa inşallah gelecek yıl hem ekim alanlarını genişleterek hem de makine konusunda yaşadığımız sıkıntılarla ilgili gerekli desteği sağlayarak Boğazkale'yi yem bitkileri üretim ve satışının sağlandığı bir yer haline getirmeyi temenni ediyoruz. Amacımız Hititlerin başkenti Hattuşa'nın yem bitkileri üretim merkezi olması."

- "Mecburiyetten ve imkan olmadığı için hep arpa ve buğday ekiyordum"

Boğazkale Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Serdar Bektaş da bugüne kadar yem bitkilerini başka illerden getirdiklerini ancak artık bunu kendilerinin ürettiğine işaret ederek, "Kaymakam Bey'in sayesinde yem bitkileri üretimine başladık. Paketleme makinesine de kavuştuk. Artık biz de başka kentlere ürün gönderebiliriz. Mecburiyetten ve imkan olmadığı için hep arpa ve buğday ekiyordum. Artık mısır ve yonca da ekebileceğiz." ifadesini kulandı.

Paketleme makinesini ilçeye kazandıran Ali Karasakal ile Metin Yiğit de kendilerini teşvik ettiği için Kaymakam Ataman'a teşekkür ederek, makineyi tüm üreticilerin kullanacağını, Boğazkale'nin kısa sürede yem bitkileri üretimi konusunda merkez olmasına katkı yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2019, 15:42