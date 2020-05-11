Hava sıcaklıkları 10 derece birden artacak!

Meteoroloji Samsun 10.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının bu hafta 10 derece birden artacağı belirtildi.

Bu hafta sadece 13 Mayıs Çarşamba günü kısa süreli yağış beklenirken, Perşembe gününden itibaren Afrika sıcaklıklarının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Samsun 10.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu bölgemizi terk etmiştir. Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca bölgemizde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün ve yarın (Salı) bölgemizde yağış beklenmiyor, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 13 Mayıs Çarşamba günü bölgemiz kısa süreli serin havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Perşembe gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizde yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 C derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi

