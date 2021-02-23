Hava sıcaklıkları artıyor

Bir haftadır yurdun büyük kesiminde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor. İlk cemrenin düşmesi ile birlikte Çorum’da bu hafta hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.