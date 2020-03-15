'Havaalanı için proje revizyonuna gideceğiz'

RECEP MEBET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Çorum’a havaalanını kazandırmak hükümet olarak boynumuzun borcu” dedi.

Çorum’daki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, demiryolundan havaalanına, Kırkdilim’den ilçe yollarına, köprülü kavşaklardan diğer ulaştırma projelerine kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Dün akşam Anitta Otel’de belediye başkanlarıyla yapılan istişare programına katılan Mehmet Cahit Turhan, basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesi Çorum’da devam eden yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan projelere dair açıklamalarda bulundu.

‘HIZLI TRENDE SON AŞAMAYA GELİNDİ’

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Turhan, Çorum’u da içine alan Ankara-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar projesinin tamamlanması hedeflenen hızlı tren için yapım çalışmalarına geçilmesi için gayret ettiklerini anlatan Turhan, “İhalenin ardından yapım çalışmalarına başlayacağız” dedi.

HAVAALANINDA PROJE REVİZYONU

Kırkdilim tünellerinin gelecek yıla kadar tamamlanıp trafiğe açılacağını da belirten Bakan Turhan, mevcut boyutları yetersiz bulunan Çorum Havaalanı yatırımı içinse yeni bir proje hazırlanarak günümüz ihtiyaçlarına uygun ölçülerde hayata geçirilmesini planladıklarını söyledi.

Bulunduğu konum itibariyle Çorum’un Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksında önemli bir kavşak noktası olduğunu dile getiren Turhan, Bakanlığın yatırımları ve projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

‘KIRKDİLİM SENEYE TAMAM’

“Tarım, turizm, sanayi ve ticaretiyle öne çıkan Çorum, gelişmeye devam ediyor. Biz de bu gelişmeye paralel olarak Çorum’daki karayolu, demiryolu ve gelecekte havayolu ulaşımı ile ilgili projelerimizi yerinde inceledik. Çalışmaları devam özellikle Kuzey-Güney aksında Çorum’u batı illerine bağlayan Çorum-Osmancık yolundaki çalışmalarda önemli mesafeler alınmış durumda. Bu yıl sonunda projenin yüzde 50’sini tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle Kırkdilim mevkiindeki tünelleri de önümüzdeki yıl tamamlayıp bölünmüş yol olarak trafiğe açacağız.

Yine bu bölgede Sinop tarafından gelip de Kuzey TETEK diye tabir ettiğimiz İstanbul’a uzanan hat üzerindeki Kargı Beygircioğlu yolunu da bölünmüş hale getireceğiz. Çorum’u Amasya üzerinden doğu illerine bağlayan Mecitözü yolunda çalışmalar devam ediyor. Güzergahın önemli kısmını bu yıl, kalan kısmını gelecek yıl tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Çorum’un ilçeleriyle olan bağlantılarında da çalışmalar devam ediyor. Çorum-İskilip Yolu ve Çorum-Çankırı Yolu’ndaki çalışmalarımız sürüyor. Bir kısmını bu yıl, kalan kısmını da gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz.

Şehri güney ilçeleri ve illerine bağlayan Çorum-Cemilbey-Ortaköy yolunun da önümüzdeki yıl Cemilbey’e kadar olan kısmını tamamlayacağız. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan Cemilbey-Ortaköy arasındaki kısmını da bu yıl sonu ihale edip çalışmalara başlamayı planlıyoruz.

‘DEMİRYOLUNDA YAPIM İHALESİ HAZIRLIĞINDAYIZ’

Çorum hızlı tren bekliyor. Ankara’dan Samsun’a uzanan hızlı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sonuna kadar projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Bununla ilgili olarak bu yıl sonunda projenin tamanlanmasıyla birlikte inşallah buranın da ihalesini yapıp, Çorum-Samsun arasının ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız.

‘HAVAALANINI ÇORUM’A KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ’

Çorum’un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de, 2000’li yıllarda başlamış ancak daha sonra yatırım programından çıkmış olan havaalanı projesi. Bunu da yerinde gördük inceledik. Burayla ilgili olarak projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım progamına alıp havaalanını Çorum’a kazandırmayı planlıyoruz. Ticareti, özellikle ihracatı diğer illere göre yüksek olan Çorum’a bu hizmeti kazandırmak hükümetimizin boynunun borcu. Bunu da inşallah Çorumlular’a kazandırmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.

Çorum dışarıdan nüfus alan bir ilimiz. Çorum şehirsel olarak gelişen, büyüyen bir ilimiz. Mevcut ulaşım aksları üzerinde trafiği yoğunlaşmış olan bazı noktalarda köprülü kavşak projelerimiz de bulunuyor. Bunları da yerinde inceledik. İskilip Kavşağı olarak anılan Ankara-Çorum-Samsun karayolu üzerinde bir köprülü kavşak projesi hazırlıyoruz. İhalesine bu yıl çıkarak yapım çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca Hastane Kavşağı diye tabir ettiğimiz Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta da arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yapıyor. Burada da seviyeli bir kavşak yaparak, bugün ve gelecekte olacak ihtiyaçları karşılayan bir köprülü kavşağı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde projesi tamamlandığında ihale etmiş olacağız. Çorum’umumuza hayırlı-uğurlu olsun.”

‘MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ HİÇBİR SÖZÜ YERDE BIRAKMADIK’

Bir basın mensubunun havaalanıyla ilgili olarak Çorumlular’ın net açıklamalar içeren bir müjde beklediği yönündeki sorusu üzerine açıklamalar yapan Bakan Turhan, “Kamu yatırımlarının belirli bir süreci vardır. Planlama, projelendirme, yapım ve işletme süreci. Bunlar kamu yatırımlarında olması gereken işler. Burada geçtiğimiz dönemlerde, 2000’li yılların başlarında bir havaalanı planlaması ve projelendirilmesi yapılmış. Hatta yapım çalışmaları da başlamış. Yüzde 24.17’lik bir fiziki gerçekleşme de olmuş. Ama o havaalanı boyutları, bugünkü Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 2 bin 100 metre uzunluğunda pist ve 30 metre genişliğinde bir havaalanı. Biz yeni havaalanını güncel şartlara göre hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız boyutlarını ve ölçülerini yeniden yerinde inceleyecek. Genel Müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programına alıp proje çalışmaları ile birlikte yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık.”

Bakan Turhan, Çorum’daki temaslarının ardından Ankara’ya döndü.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 15:09