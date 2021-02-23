Havaalanı için yap işlet devret modeli gündeme geldi

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Altın Rafinerisi ziyaretinde, havaalanı konusunda farklı bir gelişme yaşandığını belirterek, ziyarette Çorum havaalanı ile ilgili yap işlet devret modeli üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Konuyu Bakan Karaismailoğlu’nun gündeme getirdiğini ve kendisinin de pist yapıldığı takdirde terminal binasını ve pistin altını doğalgazla döşemeyi taahhüt ettiğini aktaran Ahlatcı, konuya belediye ve özel idarenin de dahil olabileceği üzerinde durulduğunu dile getirdi.

Kırkdilim Tüneli'nde ilk ışık töreni ve bazı yatırımları yerinde incelemek için Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çorum programının bitiminde Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın misafiri oldu.

Burada yapılan sohbette, Çorum Belediyesi ve Özel İdare'nin 50'şer milyon TL katması durumunda, kendisinin de 100 milyon TL ile katılacağını, havaalanını üçlü yapıyla işletip, daha sonra da devlete teslim edebileceklerini söyleyen Ahlatcı, konunun bakan tarafından teklif edildiğinin altını çizdi.

Ahlatcı'nın görüşmelerin detaylarına yönelik yaptığı açıklamada, Bakan'ın kendi teklifinin Çorum'da kendileri nezdinde karşılık bulduğunu, bu görüşmenin resmileştirilerek hayata geçirilmesine sıra geldiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 20:57