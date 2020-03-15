Havaalanı yatırım programına alınıyor

M.BURAK YALÇIN

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, havalanı konusunda Çorum halkına büyük müjdeyi verdi.

Anitta Otel’de hızlı tren ve havaalanı konusunda açıklamalarda bulunan Turhan, havalanını yerinde inceleyerek gördüğünü ve yapımı yarım kalan havaalanı inşaatının yeniden projelendirilerek, yatırım programına alınacağını söyledi.

Yarım kalan havaalanın Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığını aktaran Turhan, projenin güncel şartlara göre yeniden hazırlanacağını ifade ederek; “2000’li yılların başında bir havaalanı planlaması yapılmış, projelendirilmesi de yapılmış, yapım çalışmalarına da başlanmış %24’ü de tamamlanmış ancak o dönemki havaalanı ölçüleri boyutları bugünkü Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde değil. Biz yeni havalanını güncel şartlara göre, yeniden hazırlanacak ve bu konuda genel müdürümüze talimatları verdim. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü geride bırakmadık.” diye konuştu

Havaalanı konusunda projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım programına alıp havaalanını Çorum’a kazandıracaklarını kaydeden Bakan Turhan; “Çorum’un sanayisi, ticareti, özellikle ihracatı diğer illere göre büyük olduğu için bu hizmeti Çorum’a kazandırmak hükümetimizin boynunun borcu. Çorum dışardan nüfus alan, büyüyen ve gelişen bir ilimiz.” dedi

Hızlı tren projesi hakkında da bilgi veren Turhan; “Çorum hızlı tren bekliyor. Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesinde son aşamaya geldik. Bu yıl sonuna kadar projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Delice-Sungurlu-Çorum-Samsun arasını hızlı trenle buluşturmak için yıl sonunda ihale yapıp, çalışmalara başlayacağız.” ifadelerini kullandı.