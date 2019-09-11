‘Havalimanı müjdesini alacağımıza inanıyorum’

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı EKOTÜRK ekranlarında Cengiz Öztürk'ün sunduğu İmza Programı'nın canlı yayın konuğu oldu.

Ahlatcı Holding faaliyetleri hakkında bilgi veren Ahlatcı, Çorum'un havaalanı beklentisini dile getirdiği programda, "İhracatımızı 1 milyar dolara çıkartmamızı isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a söz verdim, 523 milyon dolardan 830 milyon dolara çıkardık, 1 milyar dolara da çıkaracağız. Cumhurbaşkanımız'dan da havalimanı sözü alacağıma inanıyorum." dedi.

Küçük bir kuyumcu dükkanında başlayıp, Türkiye'nin altın sektörü içinde ikinci büyük ihracatçısı konumuna gelen başarı hikayesiri ve faaliyet gösterdiği diğer alanları anlatan Ahlatcı, Çorum'un havaalanına sahip olmasının da gerekçelerine vurgu yaptı.



Türkiye ekonomisinin düze çıkması için ihracatçının beklentilerine de değinen Ahlatcı, kendi geliştirdiği çözüm önerilerini de EKOTÜRK ekranları aracılığı ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı'nın Çorum'a havaalanı müjdesi vereceğine inandığını kaydeden Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı'nın Çorum ziyaretinde söylediklerini hatırlatarak, Çorum'un ihracat rakamlarının 1 milyar doları aşması gerektiğini söylediğini hatırlattı.



Bunun üzerine kendisinin söz verdiğini ve 523 milyon dolarlık ihracat rakamlarını 830 milyon dolara çıkardıklarını belirterek, "Biz de kendisinden havalimanı istiyoruz. Yine sık sık görüşmelerimizde havalimanını talep ediyoruz. Çok fazla bir maliyet değil. Benim bu seneki ihracatım 830 milyon dolar. Cumhurbaşkanım'a verdiğim bir milyar dolar sözümü tutacağım. Kendisine de diyeceğim ki, ben Çorum'u terk edip İstanbul'a gelmiyorum, gelmeyeceğim de. Çorum'dan bu ihracatı ikiye katlayım, üçe katlayım. 3 bin 200 kişi çalıştırıyorum, onu 5 bin yapayım, 10 bin yapayımın sözünü verip inşallah bir havalimanının sözünü alacağız diye düşünüyorum." dedi.

Hizmet verdiği diğer sektörlerle ilgili de bilgi veren Ahlatcı, enerji yatırımları konusunda yapılması gerekenleri sıraladı. Ahlatcı, "Türkiye'de tarım dışı kalan tüm alanlar, güneş enerjisiyle donatılmalı. Üretilen elektriği tüketim merkezine taşıyacak yolumuz yok. Ülkemizde 22 milyon ev var, bunların çatıları bu sistem için kullanılmalı. Bu alan için özel krediler verilmeli. Bir megavat güneş enerjisi, ayda 21 bin dolarlık doğalgaz ithalinin önüne geçiyor." diye konuştu.

Ahlatcı, önceki gün saat 20,00'de başlayan canlı yayında genel ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra, havaalanı ile ilgili şunları söyledi, "91 yılında her ile bir havaalanı projesinde Çorum'da da bir havaalanı çalışması başladı. % 23'ü tamamlanmış bir havaalanı inşaatımız var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız'dan çok istirham ediyoruz. Geçen sene Çorum'a geldiğinde, bizim geçen yıl 27 ülkeye yaptığımız ihracatımız 523 milyon dolardı, kendisi şöyle söyledi; '17 ilin ihracatı 1 milyar dolar ve üzeri. Çorum'un ihracatını ben beğenmedim, bunu bir milyar dolar yapın, burayı altın merkezi yapalım' dediler.

Biz de kendisinden havalimanı istiyoruz. Yine sık sık görüşmelerimizde havalimanını talep ediyoruz. Çok fazla bir maliyet değil. Benim bu seneki ihracatım 830 milyon dolar. Cumhurbaşkanım'a verdiğim bir milyar dolar sözümü tutacağım. Kendisine de diyeceğim ki, ben Çorum'u terk edip İstanbul'a gelmiyorum, gelmeyeceğim de. Çorum'dan bu ihracatı ikiye katlayım, üçe katlayım. 3 bin 200 kişi çalıştırıyorum, onu 5 bin yapayım, 10 bin yapayımın sözünü verip inşallah bir havalimanının sözünü alacağız diye düşünüyorum. Havalimanının olması demek, ihracat artışında ciddi bir sebep demek, Çorum'da üretiyoruz, zırhlılarla İstanbul'a taşıyoruz. Çünkü Merzifon Havalimanı'nın saatleri uymuyor, bu sebeple İstanbul'dan ihracat yapıyoruz. Çorum'da havalimanımız olsa, ihracatımızı daha da kolaylaştıracak. İnşallah Cumhurbaşkanımız'ın o müjdeyi bize vereceğini tahmin ediyorum.

Altın konusunda Türkiye'de belli bir yerdeyiz ama dünyada belli bir oyuncu olmak istiyoruz. Geçen yılın ihracat rakamlarında altın sektörünün ikinci firması olduk. Türkiye pazarında 2600 seçkin kuyumcuya üretim yapmaktayız.

Türkiye'de tarım dışı kalan tüm alanlar, güneş enerjisiyle donatılmalı. Üretilen elektriği tüketim merkezine taşıyacak yolumuz yok. Ülkemizde 22 milyon ev var, bunların çatıları bu sistem için kullanılmalı. Bu alan için özel krediler verilmeli. Bir megavat güneş enerjisi, ayda 21 bin dolarlık doğalgaz ithalinin önüne geçiyor."