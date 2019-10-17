Havalimanından 128 bin yolcu uçtu

Amasya Merzifon Havalimanı'nda 2019 yılının 9 ayında 127 bin 211 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya'ya hizmet veren havalimanını eylül ayında 12 bin 251 kişi kullandı.

İç hatlarda 95, dış hatlarda ise 3 olmak üzere 98 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 100 tona ulaştı.

Yılın 9 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanından 127 bin 211 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen uçak trafiği 969, yük trafiği ise bin 82 ton olarak gerçekleşti.(AA)

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 12:12