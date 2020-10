‘Havayolu vazgeçilmezimiz, demiryolu önceliğimiz’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kanal5 Televizyonunda yayımlanan Yekpa Ahmed’in sunduğu ‘Merkez Ankara Gündemi’ programına konuk oldu.

Programda gündemi değerlendiren ve sunucu Yekpa Ahmed’in sorularını yanıtlayan Milletvekili Kavuncu, “Çorum'da ne yere tükürülür ne de sigara izmariti yere atılır. Aslında keşke herkes Çorumlu’nun yaptığını yapsa.” dedi.

KAVUNCU, “İKİ MİLLET TEK DEVLETİZ”

Programda ilk olarak, Azerbaycan - Ermenistan savaşını değerlendiren Kavuncu, “Ermenistan hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde hakiki bir devlet olamamış, hep birilerinin kuklası maşası olmuş, Osmanlı Devleti döneminde de millet-i sadıka kabul ettiğimiz Ermeniler, Osmanlı'yı tabiri caizse sırtından hançerlemiştir. Son dönemde de dost, kardeş, can Azerbaycan'da özellikle Hocalı' da ve Karabağ'da katliamlar yapmıştı. En son 26 Eylül sabahı sivil yerleşim alanlarını bombalayarak yeniden tacizde bulunması neticesinde böyle bir olay meydana geldi. Biz de Türkiye olarak, millet olarak topyekûn, yani “iki millet tek devlet” düsturuyla en başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla, her şeyimizle can Azerbaycan'ın yanındayız” dedi.

‘ÇORUMLU CAN AZERBAYCAN’IN YANINDADIR’

Ermenistan ve Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a destek konusunda Çorum’da nasıl bir dayanışma var sorusunu cevaplayan Kavuncu, “Çorum'da nasıl bir hissiyat var, nasıl bir dayanışma var? Çorum'da bütün Çorum’un tabiri caizse şu anda birinci gündem maddesi Azerbaycan. Azerbaycan’da meydana gelen bu mücadele, Azerbaycan’ın şanlı mücadelesi. Yani bütün Türkiye'deki o hassasiyet özellikle can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağı Çorum' un en merkezi saat kulemizde. (Bu arada Çorum dünyanın merkezi kabul ediliyor biliyorsunuz.) Çorum’ un merkezinde ve bütün önemli birimlerinde can Azerbaycan ile dayanışmayı ifade eden bayraklarla süslendi. Gerekli hassasiyet en üst noktada Çorum' da” diye konuştu.

‘ÇORUM AYNI ZAMANDA SANAYİNİN BAŞKENTİDİR’

Ahmed’in, Çorum’un sanayide bir merkez olduğunu ve bunu kimsenin bilmediği yönündeki sözlerine cevap veren Kavuncu, “Çorum’u şöyle ifade edebiliriz; Anadolu'nun bağrında Ankara başkente 230 kilometre, Karadeniz'e 160 kilometre, 300 bine yaklaşan merkez nüfusu, 550 bin civarında toplam nüfusuyla; Samsun hariç bölgemizdeki komşu illerimiz Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Sinop' tan daha büyük bir ilimiz. Karadeniz geçişinde. Çorum’ un önemi ‘parayla alınıp satılamayan en önemli şey’ olan tecrübedir. 8000 yıllık Hitit medeniyetinin kurulduğu bir şehir. Sahabeler şehri. Belki çok bilinmeyen yönlerinden biri de Çorum’un 2019 yılında TÜİK rakamlarına göre ihracatı 1 milyar 541 milyon. Bölgemizle kıyasladığımız zaman bizim aşağı yukarı nüfusumuzun iki buçuk katı olan Samsun Büyükşehir dâhil çevremizdeki 7 ilden daha fazla ve Türkiye 15’incisi. Yani Çorum ihracatta Türkiye’ de 81 il içerisinde 15 inci. Bakın kıyaslama açısından bir iki rakam vermek istiyorum müsaadenizle. Örneğin Çorum' un ihracatı 1 milyar 541 milyon iken liman şehri Samsun’ un ihracatı 724 milyon, Tokat'ın 18 milyon sadece 18, Yozgat 13 milyon, Çankırı 250 milyon, Amasya 113 milyon mesela. Çorum aynı zamanda bir sanayi başkenti, 16 farklı sektörde toprak sanayinden makine sanayine, metal sanayiden orman ürünlerine, gıda ve tekstile kadar bölgesinin yıldızı Çorum.” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM’UN SANAYİDEKİ BAŞARISI DEVLET TEŞVİKLERİNE BAĞLI DEĞİL’

Kavuncu, Yekpa Ahmed’in “Teşvikten ziyade iş yapılabilir, iş yapan şartlarını zorlayanlara daha mı çok destek olunmalı? Sorusunu da cevapladı.

Çorum’un ekonomideki başarısının devletten aldığı teşviklere bağlı olmadığına işaret eden Kavuncu, “Çorum, istatistiklere ve geriye doğru baktığımız zaman ekonomideki ve sanayideki bütün bu başarısını devletten aldığı, birinci derece teşviklere bağlı değil, Anadolu Kaplanı diye ifade ettiğimiz Çorum'un, Çorumlu’nun girişimci ruhundan kaynaklanıyor. Yani kıyaslamalı veriler ortada. Matematik yalan söylemez ve dolayısıyla Çorum'daki Anadolu kaplanlarının girişimci ruhundan kaynaklanıyor. Tabii ki devlet desteği, marifet iltifata tabidir. Yani çok fazla bir şey istemiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Ama en azından, Türkiye’de katma değer üreten, merkez- hükümetimize vergileriyle ve yeniden büyük Türkiye'nin ayağına pranga olmayan, üzerine düşeni yapan illerde olduğu gibi Çorum fazlasıyla bunu yapıyor. Tabii hak ettiğimizi de istiyoruz.” diye konuştu.

‘ÇORUMLU’NUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ’

Yekpa Ahmed’in “Sayın Vekilim şu yanlış imaj vardır: ‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ derler. Ama Çorum'da ne yere tükürülür, ne de sigara izmariti yere atılır. Aslında keşke herkes Çorumlunun yaptığını yapsa, böyle bir sıkıntımız var. Türkiye çapında bunu lanse etmek, bunu bir kamu spotu gibi yurda dağıtmak için bir şeyler yapmak gerekiyor” sözlerine cevap veren Kavuncu, “Şüphesiz şimdi bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir derler. Ama yani “Senin yaptığını Çorumlu yapmaz” ötesinde aslında Çorum bütün bu kazanımlarıyla, bütün bu ürettikleriyle, bütün bu unvanlarıyla (sizin de ifade ettiğimiz gibi) sloganı şöyle ifade etmek gerekiyor. “Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz” yani az önce o kalkınmışlık, sanayi ve Çorum Anadolu kaplanlarının gerçekleştirdikleri kalkınma hamlesinin ötesinde Çorum, Türkiye'de tabii ki temizlik hele hele dünya tarihi açısından çok olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu virüs konusunda bile yüzlerce tedbir sayabilirsiniz. İlk sıradaki nedir, temizliktir. Çorum bunu fazlasıyla hak ediyor. Çorum temiz bir şehirdir. Sadece gönlü, kalbi temizin ötesinde şehir olarak da Çorum on yıllardır bu unvanı hak ediyor. Özellikle yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, geçtiğimiz günlerde rahmeti Rahman'a kavuşan Profesör Doktor Arif Ersoy hocamız, bu vesileyle de rahmetle yâd etmek istiyoruz. Mekânı cennet olsun. Profesör Doktor Arif Ersoy hocamız, 90’lı yıllarda olağanüstü dönemlerde çok büyük hizmetler etti. Ondan başlayarak son 20- 25 yıldır AK Parti ve Refah Partisi geleneğinden gelen belediyelerimiz en son Halil İbrahim Aşgın başkanımızla birlikte Çorum'un temiz imajını devam ettiriyor.” ifadelerini kullandı.

“TÜNELLERİMİZİN BİR TANESİNİN DAHA AÇILIŞINI YAPTIK”

Milletvekili Kavuncu, sunucunun Kırkdilim tünelleriyle ilgili sorunlarını da yanıtladı.

Kırkdilim yolunun Türkiye Cumhuriyeti yollarının en tehlikeli birkaç yolundan birisi olarak kabul edildiğine dikkat çeken Kavuncu, “Kırkdilim tünelini Osmancık yolu diye biliyoruz biz, yani öyle isimlendiriyoruz. Çorum'un 13 ilçesinden 5 ilçesi Kargı, Osmancık, Dodurga, Oğuzlar ve Laçin’i Çorum’a bağlayan, bunun da ötesinde Sinop'tan başlayıp Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir üzerinden Güney aksı Akdeniz'e bağlayan bir yolumuzun üzerindeki Kırkdilim tüneli. Gerçekten öyle Kırkdilim yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe ve Türkiye Cumhuriyeti yollarımızın en tehlikeli birkaç yollarından birisi olarak kabul ediliyor. Kırkdilim denmesinin sebebi de bu 10 kilometrelik, sağ tarafı uçurumdan oluşan yolun 40 tane virajdan oluşmasıdır. 2017 yılında yaklaşık 670 milyon Türk lirasına ihale edildi. T1, T2, T3 olarak isimlendirdiğimiz tünellerden oluşuyor. Aynı zamanda bu Osmancık yolu; Osmancık-Kırkdilim, Kırkdilim-Laçin ve Kırkdilim- Çorum üç aşamadan oluşuyor. Özellikle pandemi süreci ve beraberinde gelen ekonomik krizden dolayı bütün yatırımların dünyada dip yaptığı bir dönemde, geçtiğimiz Temmuz ayında tünellerden birinin “Işık Göründü” diyorlar onu yaptık ve bu Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin de bir göstergesidir. Milletvekillerimizle bölge milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan, Sayın Valimiz ve diğer il başkanımızla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda ikinci tünel “Işık Göründü” açılışını gerçekleştirdik. İnşallah Aralık ayı sonunda da diğer tünelimizin açılışıyla 2021 yılının sonunda az önce söylediğim Sinop'tan Akdeniz'e kadar ulaşan bu yol ağında bulunan ve devasa bir yapı olan bu yolumuzu ve tünellerimizi hizmete açacağız. Örneğin Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar yapılmış tünel sayısı 83 tünel ve 50 kilometre uzunluğunda. Ama 18 yılda yapılan tünel sayısı 83 değil 283 ve 500 kilometre uzunluğunda. Gerçekten tünellerle Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi biz de tabiri caizse Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi biz bu millete aşığız.” diye konuştu.

“Çorum’da ulaşım sorununun halledilmesi lazım” diyen Yekpa Ahmed, “Çorum’da hali hazırda ulaşım nasıldır? Neler yapılıyor bize bir anlatabilir misiniz? sorusunu yöneltti.

Tarihin her döneminde yolun bir medeniyet olarak kabul edildiğinin altını çizen Kavuncu, “Tarihin her döneminde yol; medeniyettir, gelişmedir, kalkınmadır. Yol olmadan hiç bir şeyin olması mümkün değildir. Ak Parti iktidarımızda Cumhurbaşkanımızın ilk icraatlarından, ilk vaatlerinden en önemlisi duble yoldur. Rakamlarla ifade etmek gerekirse 2002 yılına kadar bütün cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yapılmış duble yol 6.100 kilometre ama 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan 21.400 kilometre yani 27.500 kilometreye ulaşmış. Evet 3 katı yani, bütün Cumhuriyet döneminde 6.100 kilometre 18 yılda 21.500 kilometre. Diğer taraftan yani duble yollar, otoyollar, köprüler, tüneller yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden son dönemde Cumhurbaşkanımız açtığı otoyollara kadar yol gerçekten önemli” dedi.

‘HAVAALANI TALEBİMİZİ SÜREKLİ DİLLENDİRİYORUZ’

Çorum'daki bütün paydaşlarla havaalanı talebinin dillendirildiğini kaydeden Kavuncu, “Havalimanı yine rakamlarla konuşmamız gerekirse AK Parti iktidarından önce 24 havaalanı var. AK Parti bunu 56'ya çıkarıyor. Yaklaşık 2 katından daha fazla. 30 milyon yolcu taşınırken 18 yılda bu 210 milyona çıkıyor. Gene Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ve gene hayırla yad etmiş olalım hem de Ulaştırma Bakanlığı döneminden dolayı hem de son Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendi “Havayolu halkın yolu olmuştur.” Yani 24'ten 56'ya çıkmıştır ve Türkiye bu hızla giderse zaten 10-15 yıl içerisinde Türkiye'de Havaalanı olmayan tek bir il kalmayacak. Çorum ekonomisiyle, sanayisi ile ve coğrafi konumuyla, Anadolu Kaplanı halkıyla havaalanını hak ettiğini düşünüyoruz. Havaalanı Çorum'un öncelikleri arasındadır. Şu anda da halkımızın kamuoyumuzun da gündemindedir. Siyasilerimizin, biz milletvekillerinin de gündemindedir. Zaten geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde son Ulaştırma Bakanımız görevden alınmadan kısa bir süre önce Çorum'a gelmişti. 90'lı yıllarda başlanıp da o dönemde proje iptal edilen bu havaalanı projesini, havaalanı talebimizi bu yasama yılından itibaren milletvekillerimizle, Çorum'daki bütün paydaşlarımızla birlikte havaalanı talebimizi dillendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da bunu bu talebimize olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

‘HAVAYOLU VAZGEÇİLMEZİMİZ, DEMİRYOLU ÖNCELİĞİMİZ’

Çorum’un havayolu talebinin yanında hızlı tren ve yük treni talebinin de bulunduğunu hatırlatan Kavuncu, “Çift hatlı hızlı tren ve yük treni. Yani bunu talep ederken biz sanayi ürünleri ile diğer tekstil ürünleri ile makine sanayi ile Türkiye'de veya dünyada rekabet edebilmemiz için bu üretimlerdeki en önemli girdilerden bir tanesi ulaşımdır, ulaşım girdileridir, nakliye girdileridir, lojistik girdilerdir. Dolayısıyla biz şu anda şöyle bir slogan geliştirdik “Havayolu vazgeçilmezimiz, demiryolu önceliğimiz. Dolayısıyla Ankara'dan Samsun'a gidecek ve şu anda Kırıkkale Çelikli civarında da güneye giden hatta bağlanacak olan demiryolu yolumuz Samsun limanına 296 kilometre civarında ve 3 yıl önce karar verildi. Proje ihalesi yapıldı bu sene. Yani Kırıkkale Çelikli’den yola çıkan tren Sungurlu, Çorum, Merzifon, Havza ve Samsun'a ulaşacak. Nerede viyadük olacak, nerede tünel, nerede istasyon olacak bunun projesi bitmek üzere. Bu bizim Çorum olarak Çorumlular olarak bütün siyasilerimiz, sadece Çorum değil Amasya siyasilerimiz bütün paydaşlarımız, milletvekillerimiz, Samsun ve Karadeniz Milletvekillerimizle birlikte Çorum'u Samsun'u Ankara'yı Türkiye ile buluşturacağız. Yeni Yeniden büyük Türkiye'de üzerine düşen sorumluluğu ekonomik alanda da yerine getirmek için bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

‘ÇORUM KÜLTÜR TURİZMİNİN MERKEZİDİR’

Çorum’un ören yerleri, müzeleri ile ilgili çalışmalar olup olmadığı sorusu üzerine Kavuncu, Çorum’u turizmin başkenti yapmak için projeler hazırlandığını söyledi.

Kavuncu, “Şüphesiz biz Çorum'un önceliklerini sayarken tabii ki Çorum'un kadirşinas, vatanına milletine bayrağına bağlı Çorum’umuzun öncelikleri bizi şekillendiriyor. Çorum'un öncelikleri tabi ki havayolu, tabi ki demiryolu, tabi ki sanayi ancak 100 önemli konuyu peş peşe saysanız ilk üç beş taneden bir tanesini de turizmdir. İlk üç beş tane önemli konudan biri kültür turizminin merkezi Çorum. Tarihi ve bilimsel gerçeklere göre dünyanın en köklü medeniyetlerinden bir tanesi de Hititlerdir. Anadolu ve Türkiye'nin birçok yerinde Hititler yaşamıştır. En uzun süre ve ilk Hitit medeniyeti 8000 yıl önce Çorum'dadır. Alacahöyük, Boğazkale, Şapinuva ve o bölgedeki, yurt dışından gelen bilim adamlarının yaptığı kazılardan bu gerçek ortaya çıkmıştır. Şu anda destinasyon çalışmaları ve Türkiye'deki turizm ağına entegre olması, özellikle Boğazkale, Ortaköy, Şapinuva, Alacahöyük yollarımızın konfor kalitesinin artırılması ile mümkün. Onun dışında paydaşlarımızla birlikte Çorum'daki bütün paydaşlarımız sivil toplum örgütleri, Valimiz, Milletvekillerimiz, siyasilerimizle birlikte Çorum’u turizmin başkenti yapmak için projelerimiz hazır.” diye konuştu.

Yekpa Ahmed, “Sayın Vekilim son olarak da büyük resme bakarak, Çorum meselelerinden çıkarak, İslam dünyası her yerde sıkıntılar içerisinde ve şunu çok iyi başarmışlar, dış istihbarat güçleri İslam dünyasında mezhep kavgaları çıkartarak, birbirlerine vurdurmuşlar. Sizde bir ilahiyatçı kimliğiniz ile Çorum bu konuda bir öncülük yapabilir mi? Mezhep kavgalarının son bulmasında Çorum öncü olabilir mi? diye sordu.

‘İSLAM DÜNYASI İSLAM BİRLİĞİNE MUHTAÇ’

İslam dünyasının en büyük sıkıntısının mezhep savaşları olduğuna işaret eden Kavuncu, “Şu anda dünyadaki en büyük sıkıntı, dünyada müstezaf olarak kabul edilen hâkim güçler emperyalist güçlerin örneğin Amerika tabiri caizse 72 milletten oluşuyor. Amerika’da Amerikan diye bir ırk yok. Kendi ülkesinde birliği savunurken dünyanın dört bir tarafındaki ülkeleri daha kolay lokma yapmak ve onları vekâlet savaşları ile başlarına getirdikleri kukla idarecilerle yönetmek için türlü entrikalara başvuruyorlar. Gönül coğrafyamızın ve dünyanın başına ne geldiyse onların en başında gelen de mezhep savaşlarıdır. Gönül coğrafyamız bugün maalesef kan revan içerisinde, İslam coğrafyası kan revan içerisinde. En büyük sıkıntı bu tefrikalardır, bu mezhep savaşlarıdır. Büyük İslam âlimlerinden merhum Allah rahmet eylesin, Hasan El-Benna Hazretleri diyor ki; kardeşlerinizle, İslam kardeşlerinizle, Müslüman kardeşlerinizle ittifak ettiğiniz konularda ortak paydalarda işbirliği yapınız. Ama İtilaf ettiğiniz konularda da mağzur görünüz. Onu normal karşılayınız. Tevhid konusunda, Nübüvvet konusunda, Allah'ın birliği, Peygamberin hak olduğu konularda, Kur'an noktasında, Sünnet-i Nebevi noktasında, ortak paydalarda birleştikten sonra diğer konuları teferruatı konunun merkezine koymamak gerekiyor. Bu konuda Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyat fakültelerimiz, imam hatip okullarımız dünyaya, ahirete, ekonomiye, siyasete özgün orijinal, ehli sünnet, orta yol bakış açısı olan İmam Hatip okullarımız doğrultusunda yetişen, yeni neslin bu birlik beraberliği bu ittihadı sağlayacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

‘İSKİLİP YOLUNU 2021 YILI SONUNDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

İskilip yolu ve diğer ilçe yollarındaki çalışmalara da değinen Kavuncu, “Konumuz ana hatlarıyla ulaşımdı. Tabii ki Osmancık Kırkdilim yolu önemliydi. Fakat diğer ilçelerimizle ilgili de çalışmalarımız AK Parti hükümetleri döneminde başlayıp, biten ve devam eden yatırımlarımız var. Bunlardan bir tanesi de İskilip yolu. İhale edilmiş ama 3 tane müteahhit değişmiş maalesef, sonrasında Kızılcahamam’daki toplantıda Cumhurbaşkanımıza konunun önemini ifade ettik. O bölge yaklaşık Çorum'un üçte birlik coğrafyasına ve nüfusuna hitap eden İskilip yolumuzda çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. 2021 yılının sonunda bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Yine Mecitözü Amasya Yolumuz, Ortaköy Yolumuz, Hititlerin başkenti Turizm yolu olarak kabul ettiğiniz Alaca Boğazkale yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Bu Önümüzdeki dönemde yani 1 Ekim yeni yasama yılı ile birlikte ilgili muhataplarımızla bu konuları görüşeceğiz gündemimizdeki konuları takip etmeye devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.



