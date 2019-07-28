Havuzbaşı Kafe Restoran dualarla hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı ve Lezzet Sarayı sahibi Burhan Balcı ile Gür Dayıoğlu Lokantası Sahibi Serdar Gür’ün ortağı olduğu Havuzbaşı Kafe Restoran hizmete açıldı.



Çorumpark’ta hizmete açılan işyerinin açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı bazı oda başkanları, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu işletme sahiplerine bol kazançlar dileyerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Konuşmaların ardından işletme kurdele kesilerek hizmete açıldı.

İşletme sahiplerinden Burhan Balcı, hafta sonları saat 08.00-12.00 arası açık büfe kahvaltı hizmetlerinin olduğunu, ayrıca restoranda çocuk oyun alanının da mevcut olduğunu söyledi.



Burhan Balcı, Adana, Urfa kebabı, Havuzbaşı özel special, kuzu pirzola, külbastı, küşleme, kuzu ciğer, et şiş, çöp şiş, köfte, tavuk ızgara çeşitleri, kuzu kaburga, beyti, iskender, kuzu bonfile, dana antrikot ve dana bonfile çeşitlerinin yanı sıra kilo işi et hizmeti de verdiklerini belirterek, özel günlerde toplu yemek verdiklerini de ifade etti.



Çeşitli ikramların yapıldığı açılışta Çorumlu sanatçı Nergis Ay da konser verdi.