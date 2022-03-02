‘Hayata Tutun’ projesi tanıtıldı

Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Hayata Tutun’ projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

‘Hayata Tutun’ projesi tanıtıldı

Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Hayata Tutun’ projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan tanıtım programı  Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk'un açılış konuşması  ile başladı. 
Ankara Tiyatrosu’nun Benim Epilepsim isimli oyunu sahnelemesinin ardından dans gösterisi yapıldı.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Çorum Temsilcisi Kubilay Araz'ın ‘Epilepsili’ şiirinin okumasının ardından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Programın sonunda ise Dernek Başkanı Ebru Öztürk projede emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. (Haber Merkezi)

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