M.BURAK YALÇIN

Sevilen yazar Hayati İnanç Çorumlularla buluştu. Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Hayati İnanç “Şiir ve Söyleşi” programı Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda salon dolup taştı.

Çorum’da kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok etkinliğe imza atan Çorum Belediyesi, yeni yılda da önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sohbet ve şiirleriyle pek çok insanın beğenisini kazanan yazar Hayati İnanç, “Hayata Şiirden Bakmak” adlı şiir ve söyleşi programıyla Çorumlularla buluştu. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Şiirle birlikte divan edebiyatından da örnekler veren Hayati İnanç, gönüllere hitap eden konuşmasıyla salonu dolduran vatandaşları mest etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 18:35