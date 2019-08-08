Karayolu Trafik Güvenliği konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 09-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatil dönemi süresince trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çocuklara yönelik Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin sloganıyla Kemerin Ses Getirsin isimli ödüllü video yarışması düzenlenecek.



Yarışma kapsamında Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin sloganıyla ülke genelinde kurban bayramı süresince trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklardan, araç sürücüsü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek TrafikEgm twitter adresine göndermeleri istendi. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 15:32