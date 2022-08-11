Hayatını kaybeden belediye personeli için tören düzenlendi

FATİH BATTAR

Çorum'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli İnşaat Teknikeri Turgay Özkaya için belediye binası önünde helalleşme töreni düzenlendi.

Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 41 yaşındaki Turgay Özkaya, doktorların tüm müdahalesine dün yaşamını yitirdi. Özkaya için bugün belediye binası önünde tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkaya’ öğle namazına müteakip Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Belediye önünde düzenlenen törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye İş Sendikası Başkanı Mustafa Köroğlu, belediye çalışanları ve mesai arkadaşları katıldı.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.