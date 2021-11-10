‘Hayatını ulusun bağımsızlığına adadı’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde yine buruk ve yüreklerdeki özlem ile andıklarını ifade etti.

10 Kasım nedeniyle basın açıklaması yayınlayan Erenler, Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm hayatını ulusun bağımsızlığına adayan, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusun kötüye giden yazgısını ve tarihin akışını değiştiren, gerçekleştirdiği inkılaplarla halka çağdaş bir devlet ve cumhuriyet armağan eden, yaşadığı çağa damgasını vuran örnek bir lider olduğunu kaydetti.

Atatürk'ü anmak kadar onun fikirlerini, ideallerini anlamanın da önemli olduğunu söyleyen Erenler, Atatürk'ü anmak ve anlamanın en güzel yolunun, gösterdiği hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşmak, uygarlık yarışında daha ileri adımlar atmak, Cumhuriyet'i ve onun değerlerini her koşulda korumak, ilke ve inkılaplarını tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

TDP il Başkanı erenler yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)