‘Hayatlarımızı sorgulama ve yenileme fırsatı’

FATİH AKBAŞ

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Üç Ayların başlaması ve Regaip Kandili nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan bayramıyla sona eren Üç Ayların, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunduğunu kaydeden İsmail Şanal, “Recep ayıyla başlayan Üç Ayları, 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle idrak etmeye başladık. Halk arasında Üç Aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu aylardır. İslam coğrafyasında akan kanın, oynanan oyunların ve kurulan tuzakların şu mübarek Üç Ayların, idrak edeceğimiz Regaip gecesi hürmetine son bulması, bizlerinde ümmet şuuru ile bunun farkına vararak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemize vesile olması temennisiyle, Üç Aylarınızı ve Regaib gecenizi tebrik ediyor her gecenizin kandil her gününüzün de Bayram tadında olmasını cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.”dedi.