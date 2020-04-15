Haydi Çorum 'EVDE KAL' videosu çekiyoruz!

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, tüm Çorumlular'dan 'Evde kal' çağrısı yapmasını istedi.

Çekilecek 10-15 saniyelik videoların whatsapp hattına gönderilmesini isteyen Vali Mustafa Çiftçi, bu mesajların Valilik sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını açıkladı.

Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz sloganıyla Çorumlular'ı bu konuda seferber olmaya davet eden Vali Mustafa Çiftçi,Valilik sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şunları dile getirdi;

İŞTE O ÇAĞRI

Değerli Çorum halkımız; Kendinizi, sevdiklerinizi korumak ve daha güzel günlere hep birlikte ulaşabilmek için yaşlı, genç, çocuk demeden hep birlikte "Evde kal" çağrısı yapalım.

10-15 saniyeyi geçmeyen Evde Kal çağrısı videolarımızı 0538 836 51 59 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bizler de sizler için Çorum Valiliği sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım. Gelin hep birlikte Çorum olarak bir farkındalık oluşturalım.

Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz."

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2020, 22:43