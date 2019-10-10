Haydi Çorum!



Çorum, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimize dua ve destek için 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 13.15'te 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda buluşuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı' harekatına Çorum halkı olarak destek olmak ve desteklerimizi sunmak üzere toplanıyoruz. Kur'an-ı Kerim Tilaveti, destek konuşmaları ve dua ile gerçekleşecek programda katılımcılara belediye olarak Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı dağıtacağız. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ve Mehmetçiğimize moral olacak bu programa tüm siyasi partiler, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve aziz hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz biriz beraberiz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

