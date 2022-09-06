‘Hayır sahiplerinden destek bekliyoruz’

EROL TAŞKAN

Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederken, hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Sanayi Mescidi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Uzun, “Çok önemli katkılar sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum. Ayrıca kalan eksiklerimizin tamamlanması ve mescidimizi yıl sonunda ibadete açabilmemiz için de hayır sahiplerinin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımı devam eden 1200 kişi kapasiteli sanayi mescidi inşaatında sona yaklaşıldı.

Mescidin yapımında bugüne kadar destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, kısa zamanda uzun yol aldıklarını ifade etti.

Mescit inşaatının kalan kısmının da yine hayırseverlerin katkısı ve desteğiyle yapacaklarını dile getiren Dernek Başkanı Uzun, mescidin elektrik tesisatı, dış cephe ve çevre düzenlemesini Çorum Belediyesi’nin üstlenmesinden dolayı da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduklarını söyledi.

Mescidin kalan kısmını da yılsonuna kadar tamamlayıp, mescidi biran önce ibadete açmayı planladıklarını vurgulayan Necmettin Uzun, “Siz değerli hayırseverlerin desteğine dün olduğu gibi bugün de ihtiyacımız var. Gelin elbirliği ile mescidimizin kalan kısımlarını da hızla tamamlayarak ibadete açalım” dedi.

Uzun ayrıca, mescidin yapımına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler vatandaşların Halk Bankası’nda Sanayi Sitesi Cami ve Mescit Yaptırma Derneği adına açılan TR88 0001 2001 3280 0016 1001 80 nolu İBAN numarasına bağışta bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 18:16