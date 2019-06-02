HAYIRLI BAYRAMLAR

Ramazan Bayramı, 4 Haziran 2019 Salı günü başlıyor.

Okurlarımız başta olmak üzere tüm İslâm âleminin bayramını şimdiden kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.



BAYRAM NAMAZI SAAT 05.51’DE

Müftülük’ten yapılan duyuruya göre, Çorum’da bayram namazı Salı günü saat 05.51’de kılınacak.



ÇORUM’DA BAYRAM HAVASI

Hava durumu tahminlere göre, Ramazan Bayramı boyunca Çorum’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramda il genelinde hava sıcaklığınınsa 14 ile 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.



YEREL GAZETELER7 HAZİRAN’DA ÇIKACAK

Çorum’da yayımlanan yerel gazeteler, 3 günlük bayram tatili süresince yayınlarına ara verecek.

Yerel gazeteler, Ramazan Bayramı’nın ardından 7 Haziran 2019 Cuma günü itibariyle okurlarıyla buluşacak.

Hakimiyet okurları, yerel haberleri bayram süresince www.corumhakimiyet.net’ten takip edebilecek.