HAYIRLI BAYRAMLAR

RECEP MEBET

Ramazan Bayramı yarın başlıyor.

Okurlarımız başta olmak üzere tüm İslâm âleminin bayramını kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

BAYRAM NAMAZI 05.59’DA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınacak.

2021 yılı Ramazan Ayı imsakiyesine göre, Çorum’da bayram namazı yarın saat 05.59’da eda edilecek.

ÇORUM’DA BAYRAM HAVASI

Meteorolojik tahminlere göre, Ramazan Bayramı boyunca Çorum’da hava az bulutlu olacak. Edinilen bilgilere göre, bayramda hava sıcaklığı ise 13 ile 29 0C arasında hissedilecek.

YEREL GAZETELER 17 MAYIS’TA ÇIKACAK

Çorum’da yayımlanan yerel gazeteler, 3 günlük bayram tatili süresince yayınlarına ara verecek.

Yerel gazeteler, Ramazan Bayramı’nın ardından 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle okurlarıyla buluşacak.

Hakimiyet okurları, yerel haberleri bayram süresince www.corumhakimiyet.net’ten takip edebilecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 19:35