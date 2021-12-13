Hayırsever işadamı tarafından Tıp öğrencileri için derslik kazandırıldı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 4 ve 5.sınıf öğrencilerinin daha iyi ve kaliteli eğitim görmeleri amacıyla hayırsever işadamı İsmail Kayılı tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kazandırılan derslik için açılış töreni düzenlendi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, hastane yönetimi, hayırsever işadamı İsmail Kayılı ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Artık intörn olan öğrencilerimizin kendi katlarında, hocalarıyla daha anlamlı ve bütüncül çalışma yapabilecekleri bir ortam hazırlandı. Tıp Fakültemizin eğitim kalitesini yükseltecek bu tür desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi ve öğrencilerimiz adına hayırsever işadamımız İsmail Kayılı beye çok teşekkür ediyoruz.” dedi

Hastanede uzun yıllar eğitim verme açısından dersliğe ihtiyacı kalmadığını aktaran Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise; “Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 ve 5 öğrencilerimiz hastanemizde eğitim görüyorlar. Sınıf sayımız önceden her ne kadar yeterli olsa da dönem 5 öğrencilerimiz geldikten sonra sınıf ihtiyacımız arttı. Biz de mevcut fiziksel şartlarımızı maksimum kullanmak için bu yıl başında 6 sınıfımız oldu. Önceden 16 tane dersliğimiz vardı. Toplam 22 dersliğimiz oldu. Hastanemizin üçünde katında öğrencilerimizin tüm sosyal faaliyetlerini yapabileceği, kütüphanesiyle, dinlenme odasıyla, derslikleriyle hepsini bir araya toplamış olduk. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde fiziksel uzun yıllar hastanemizin eğitim verme açısından dersliğe ihtiyacı kalmadı. Hastane olarak biz de hayırsever işadamımız İsmail beye çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da Tıp Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin 4 ve 5.sınıfa geldiklerinde hastane ortamında staj yaptıkları sürece alacakları eğitim alanları ideale yakın bir noktaya geldiğini söyledi.

Hayırsever işadamı İsmail Kayılı da öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için böyle bir destekte bulunduklarını, bulunmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Program kapsamında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, destek ve katkılarından dolayı işadamı İsmail Kayılı’ya plaket takdim etti.

Açılış töreni sonrası protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrenciler için hazırlanan derslikler hakkında bilgi aldı.