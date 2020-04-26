Hayırseverler unutulmadı

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Elazığ depremi sonrası afet bölgesine yapılan yardımların nakliyesini bedelsiz olarak gerçekleştiren hayırseverleri unutmadı.

Elazığ’daki depremzedeler için hazırladıkları insani yardım malzemelerini geçtiğimiz Şubat ayında bölgeye ulaştırdıklarını hatırlatan Hasan Belli, bu süreçte en büyük desteği nakliyeci esnafından gördüklerini söyledi.

Muhtarlık bürosunda düzenlenen programda konuşan Belli, tırlarıyla deprem bölgesine yardım taşıyan Haşim Yağlı ve Alper Kılcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Duyarlılıklarından dolayı hayırsever nakliyecileri tebrik eden Belli, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.