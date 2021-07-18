Hayırseverlerden çocuklara bayram hediyesi

FATİH AKBAŞ

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, hayırseverlerin katkıları ile alınan hediyeleri çocuklara teslim etti.

Hayırseverlerin destekleri ile alınan 40 çift ayakkabı ve 50 takım bayramlık elbiseyi bayram öncesinde çocuklara hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Hasan Belli, verdikleri desteklerden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı da yayınlayan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, bayramların milletimizin manevi değerleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örnekleri olduğunu belirterek, “Kurban Bayramı’nın milletimiz için dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü duygularını pekiştirmesini dilerim. Bayramın sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ederim” dedi.

Belli, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek açıklamasını tamamladı.