Hayırseverlere çağrıda bulundular

MURAT ÇETİN

Elmalı Köyü İmam Evi inşaatı için seferber oldu. İmam evinin çok eski ve kullanımdan uzak bir durumda olduğunu söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, "Köyümüz camiinin eksikliklerinin pek çoğunu giderdik, şimdi sıra yeni imam evimize geldi. Tüm köy halkı gücü oranında destek veriyor. Çorumlu hayırseverlerden de imam evi inşaatımıza destek bekliyoruz." dedi.

Eski imam evinin bulunduğu alanda yapılan temel çalışmasında, kalıpların döşendiğini ve temel atma çalışmalarının başladığını bildiren Köy Muhtarı Saffet Erdemli, Çorumlu hayır sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyduklarını, kısa zamanda tamamlamayı arzu ettikleri inşaatın bitirilmesi için destek beklediklerini sözlerine ekledi.