‘Hayırseverlerle yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi görüyoruz’

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Ramazan çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz”dedi.

Cansuyu Derneği olarak, özellikle sahada koşturan gönüllülerin özverili çalışma ve çabalarıyla beraber mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşların yardımına koşmaya devam ettiklerini dile getiren Emrah Öztekin, “Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Ramazan ayında yardımlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizi inşallah Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştiriyoruz. Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, onların destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunuyoruz, hayırseverlerin bağışlarını, zekalarını, fitre ve fidyelerini mağdur ve muhtaç vatandaşlarımıza dağıtarak Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz”şeklinde kaydetti.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği olarak Ramazan ayının birinci gününden bugüne kadar ilçeler ve merkezde Gülabey, Buhara, Bahçelievler, Kale, Çöplü, Çepni ve Kunduzhan Mahallelerinde dağıtımlar yaptıklarını kaydeden Öztekin, “Mağdur ve muhtaç sayılarının her geçen gün arttığı şu günlerde, her türlü hayır ve hasenatlarınızla muhtaç bir aileyi mübârek Ramazan ayında iftar sofranızda misafir edebilirsiniz. Ramazan kumanya bedeli 300 lira, iftar bedeli 50 lira. Gelin bu Ramazan ayında daha çok muhtaç iftar soframıza misafir olsun, hep birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşayalım”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 17:19