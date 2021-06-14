Hayâllerini resmettiler

Ziya Gökalp İlkokulu öğretmenlerinden Canan Torun’un da içinde yer aldığı ‘Dinlediklerim Hayalimde’ e-Twinning projesi tamamlandı.

Proje kapsamında 11 masal ve hikaye proje öğretmenleri tarafından öğrencilere anlatılarak, öğrencilerin dinlediklerini hayâl edip resmetmeleri istendi. Öğrenciler hep beraber oluşturdukları kitap kapağıyla ve yaptıkları resimlerle kendi kitaplarını oluşturdular.

Projenin kazandırdıkları hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Turgut Çağlayan, “Bu proje öğrencilerin dinleme becerilerini, hayâl güçlerini ve resim yeteneklerini geliştirerek, en önemlisi de masal ve hikayelerde konusu geçen paylaşmak, yardımlaşmak, birlikte başarmak, farklılıklara saygı duymak, dürüst olmak, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi gibi değerleri kazanmalarına katkı sunmuştur.” dedi.

Çağlayan, projeyi okulda ve kentte uygulayan Canan Torun başta olmak üzere tüm proje öğretmenlerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)