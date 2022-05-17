FATİH AKBAŞ
Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun genel kurulu geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.
Çorum Konağı’nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Hayri Çağır güven tazeledi.
Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yeni yönetim kurulunun seçimi yapıldı.
Hayri Çağır’ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
“Yönetim Kurulu: Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Salih Şerbetçi, Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dışbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Hamza Karataş, Alaattin Şahin, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Okay Erözgün, Hüseyin Alibaş, Çelebi Kermen, Muharrem Taşdemir, Latif Ramazan, Aydın Tufan, Murat Erbaş, Ömer Baldan, Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Mehmet Onan, Ahmet Aksu, İsmail Değer, Kahraman Çiçek, Ayhan Erdugan. Denetim Kurulu: Mustafa Yüceel, Halil Koldaş, Osman Avkan. Disiplin Kurulu: Erdal İpek, Mustafa Aydın, Orhan Köse.”
Genel kurula önceki dönem Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı ile federasyon üyesi derneklerin başkanları katıldı.